Два суди на Донеччині та Луганщині залишатимуться без суддів - ВККСУ

Авдіївський міський суд Донецької області та Станично-Луганський районний суд Луганщини протягом певного часу залишатимуться без суддів.

Про це інформує пресслужба ВККСУ.

“У двох судах України й надалі не здійснюватиметься правосуддя. Йдеться про Авдіївський міський суд Донецької області, де судді без повноважень, та Станично-Луганський районний суд Луганської області. Ситуація в зазначених судах, на жаль, певний час залишатиметься невирішеною”, - ідеться в повідомленні.

У комісії наголошують, що заповнення суддівських вакансій є однією з пріоритетних процедур.

При цьому запевняють, що найближчим часом покращиться ситуація зі здійсненням правосуддя у місцевих судах, “адже за результатами конкурсу, який провела Вища кваліфікаційна комісія суддів України, в 115 судах буде подолано надмірний рівень навантаження або відновлено здійснення правосуддя”.

Також у пресслужбі нагадують: до Вищої ради правосуддя вже надіслано рекомендації щодо призначення 467 кандидатів суддями у 263 загальних місцевих судах.

“Тому, після того як ВРП ухвалить рішення щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді, а Президент видасть відповідні укази, суттєво покращиться ситуація із доступом до правосуддя в судах першої інстанції”, - зазначають у комісії.

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Водночас cекретар палати з питань добору і публічної служби суддів ВККСУ Михайло Макарчук наголосив, що перезавантаження суддівського корпусу не може бути швидким.

“Щоб підготувати нового суддю – від моменту оголошення добору і до указу Президента – потрібно півтора-два роки. У 2016 році у зв’язку зі змінами в законодавстві в Комісії не було резерву на заміщення вакантних посад суддів. Тому, коли судді почали масово звільнятись, зокрема, через небажання проходити процедуру кваліфікаційного оцінювання, виник суттєвий кадровий дефіцит у судах“, – пояснив Макарчук.

У комісії нагадують, що 5 серпня 2019 року оголошено конкурс на 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей, а також на 35 посад у місцевих судах України. Окрім того, 9 серпня оголошено конкурс на 346 посад суддів в апеляційних судах та конкурси на 54 посади суддів у місцевих адміністративних судах і 22 - у місцевих господарських судах.