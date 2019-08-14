Новий очільник Житомирщини хоче перебудувати роботу ОДА
Укрінформ
Новий голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив про намір перебудувати роботу обласної державної адміністрації.
На цьому він наголосив на своїй першій нараді з керівниками департаментів та управлінь ОДА.
«Упевнений у плідній співпраці та розраховую на підтримку обласної ради. Будемо перебудовувати роботу обласної адміністрації, як того вимагає час та керівництво держави», - заявив Бунечко.
Очільник області підкреслив, що він відкритий для спілкування.
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА 12 серпня в Олевську, де провів нараду, на якій ішлося про незаконний видобуток бурштину.
Бунечко одразу заявив, що ініціюватиме проведення аудиту лісгоспів області з метою виявлення корупції.