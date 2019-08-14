Новий очільник Житомирщини хоче перебудувати роботу ОДА

Новий очільник Житомирщини хоче перебудувати роботу ОДА

Укрінформ
Новий голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив про намір перебудувати роботу обласної державної адміністрації.

На цьому він наголосив на своїй першій нараді з керівниками департаментів та управлінь ОДА.

«Упевнений у плідній співпраці та розраховую на підтримку обласної ради. Будемо перебудовувати роботу обласної адміністрації, як того вимагає час та керівництво держави», - заявив Бунечко.

Очільник області підкреслив, що він відкритий для спілкування.

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Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА 12 серпня в Олевську, де провів нараду, на якій ішлося про незаконний видобуток бурштину.

Бунечко одразу заявив, що ініціюватиме проведення аудиту лісгоспів області з метою виявлення корупції.

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