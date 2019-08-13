Бурштинові схеми: Житомирська прокуратура відкрила справу проти правоохоронців

«З урахуванням інформації, оприлюдненої на нараді, а також розміщеної на офіційному веб-сайті Офісу Президента України та у засобах масової інформації, прокуратурою Житомирської області, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище)», - йдеться у повідомленні.

Матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування передані за підслідністю до територіального управління ДБР у Хмельницькому.

Зазначається, що це стало реакцією прокуратури на озвучену Володимиром Зеленським інформацію щодо причетності службових осіб державних та правоохоронних органів області до покривання схем незаконного видобутку бурштину на території Олевського, Овруцького та Коростенського районів, а також можливого одержання ними від кримінальних авторитетів неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення незаконної діяльності.

Як повідомлялося, під час наради в Олевську Зеленський доручив звільнити начальників управлінь СБУ у Волинській, Житомирській та Рівненській областях, а також керівників 9 районних відділень поліції в цих регіонах. Крім того,