У Дніпрі п'ятеро чоловіків обстріляли автомобіль — поліція

У Дніпрі поліцейські встановили п’ятьох чоловіків, які були на авто, і які стріляли по іншому автомобілю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"У Дніпрі поліцейські встановили та затримали п’ятьох чоловіків, які стріляли по іншому автомобілю", - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, 11 серпня близько 23:00 на вулиці Баженова міста Дніпро чоловіки на автомобілі «BMW Х5» почали стріляти по чужому авто, після чого поїхали з місця події.

Зазначається, що у результаті автомобіль отримав пошкодження, люди не постраждали.

У ході огляду місця події поліцейські виявили пістолет для стрільби з гумовими кулями та стріляні гільзи.

Зброя вилучена та направлена на експертизу.

За скоєння злочину встановлені та опитані п’ятеро місцевих жителів віком від 20 до 31 року.

Всі вони затримані в порядку ст. 208 КПКУ.

Читайте також: В аеропорту Дніпра застрелився поліцейський

Зокрема, двом чоловікам вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

Фото: dp.npu.gov.ua