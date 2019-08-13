Працівникам «Донрибкомбінату» виплатили понад 2,5 мільйони боргу

У Донецькій області прокуратура домоглася виплати заборгованості із заробітної плати у сумі понад 2,5 млн грн працівникам «Донрибкомбінату».

Про це 13 серпня повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.

«За принципової позиції Слов’янської місцевої прокуратури щодо виявлення в діяльності суб’єктів господарювання порушень чинного законодавства України про оплату праці, під час розгляду Слов’янським міськрайонним судом кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 (невиплата заробітної плати) КК України, обвинуваченим — керівником Приватного акціонерного товариства «Донрибкомбінат» сплачено своїм працівникам заборгованість з виплати заробітної плати у сумі понад 2,5 млн грн»,- йдеться у повідомленні.

Так, прокуратурою встановлено, що у період з липня по грудень 2018 року при наявності надходжень на поточні рахунки та у касу підприємства грошових коштів загальною сумою понад 11 млн грн станом на лютий 2019 року керівником умисно не виплачено зарплату працівникам на загальну суму 2,5 млн грн. При цьому на податки та інші обов’язкові платежі вільні кошти використовувались.

Наразі, у зв’язку з добровільною сплатою заборгованості у повному обсязі, кримінальне провадження стосовно керівника «Донрибкомбінату» закрито.