У Запоріжжі перекрили два проспекти через аварійну каналізацію

У Запоріжжі перекрили два проспекти через аварійну каналізацію

Фото
Укрінформ
Із 13 серпня у Запоріжжі починається капітальний ремонт зливової каналізації на перехресті проспектів Соборного та Металургів. 

Через постійні підтоплення на дорозі почали з’являтися провали, а будівля поруч стала просідати, заявив під час виїзної наради головний інженер Управління капітального будівництва Запорізької міськради Андрій Павлусь.

«Сьогодні ми починаємо роботи з ремонту зливової каналізації. Мережі старі, були прокладені ще у 50-60-х роках, і на сьогодні ділянка, протяжність якої близько 100 метрів, вважається аварійною. Десь йде підмивання ґрунту і починають тріщати будинки, що розташовані поруч. Прийнято рішення - замінити мережі», - говорить Павлусь.

У Запоріжжі через стару зливову каналізацію перекрили рух транспорту на перехресті проспектів Соборного та Металургів / Фото: Ольга Звонарьва, Укрінформ

Капремонт каналізації, за результатами тендеру, буде виконувати ТОВ "Будівельна компанія" "Євробудгруп". Вартість робіт поки що оцінили в 7 млн гривень. Проте, в Управлінні капітального будівництва говорять, що цифра не є остаточною.

«Ми не знаємо, що під землею. В нас немає технічної документації. Коли розкриємо проїзджу частину, то зрозуміємо і обсяг робіт, який треба виконати, і вартість», - додає головний інженер УКБ.

Читайте також: Оновлену частину проспекту Бандери у Києві відкрили для проїзду

Сьогодні на проблемній ділянці перекрили рух, змінили роботу світлофорів та перенесли рух тролейбусів.

Зрізати асфальт та розкривати дорогу будуть завтра вранці.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-