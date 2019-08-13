У Запоріжжі перекрили два проспекти через аварійну каналізацію
Через постійні підтоплення на дорозі почали з’являтися провали, а будівля поруч стала просідати, заявив під час виїзної наради головний інженер Управління капітального будівництва Запорізької міськради Андрій Павлусь.
«Сьогодні ми починаємо роботи з ремонту зливової каналізації. Мережі старі, були прокладені ще у 50-60-х роках, і на сьогодні ділянка, протяжність якої близько 100 метрів, вважається аварійною. Десь йде підмивання ґрунту і починають тріщати будинки, що розташовані поруч. Прийнято рішення - замінити мережі», - говорить Павлусь.
У Запоріжжі через стару зливову каналізацію перекрили рух транспорту на перехресті проспектів Соборного та Металургів / Фото: Ольга Звонарьва, Укрінформ
Капремонт каналізації, за результатами тендеру, буде виконувати ТОВ "Будівельна компанія" "Євробудгруп". Вартість робіт поки що оцінили в 7 млн гривень. Проте, в Управлінні капітального будівництва говорять, що цифра не є остаточною.
«Ми не знаємо, що під землею. В нас немає технічної документації. Коли розкриємо проїзджу частину, то зрозуміємо і обсяг робіт, який треба виконати, і вартість», - додає головний інженер УКБ.
Сьогодні на проблемній ділянці перекрили рух, змінили роботу світлофорів та перенесли рух тролейбусів.
Зрізати асфальт та розкривати дорогу будуть завтра вранці.