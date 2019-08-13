На Рівненщині презентували проект “Поліцейський офіцер громади”

“Офіцери, які прийдуть до вас у громади, будуть виконувати важливі функції. Такий поліцейський буде в громаді вдень і вночі”, - зазначив Князєв.

За його словами, на Рівненщині з вівторка розпочинається конкурс на поліцейського офіцера громади, - зокрема, починається прийом заяв від діючих поліцейських і цивільної молоді.

Потім буде відбір, який, за словами Князєва, може тривати від 30 до 40 днів, після чого переможці конкурсу підуть на навчання на 4 місяці у спеціалізований навчальний заклад. По закінченню навчання поліцейські офіцери громади виходитимуть на роботу.

Князєв додав, що за цей час буде виділено фінансування на необхідну амуніцію і транспортні засоби для поліцейських громади.

“Кожен з них буде мати свій службовий автомобіль”, - запевнив Князєв.

Він уточнив, що стартова зарплата офіцерам громади буде 13 тисяч грн, але у Нацполіції сподіваються, що при ухваленні бюджету на наступний рік вдасться передбачити більший зарплатний фонд для поліції.

“ОТГ ми пропонуємо стартову історію: забезпечити відповідним приміщенням, при необхідності... наприклад, оплату за комуналку або за Інтернет, або ще якісь невеличкі платежі, якщо місцева громада бере на себе — ми за це їм подякуємо”, - додав Князєв.