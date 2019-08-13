Рятувальники попереджають про підвищення рівня води в річках

“За прогнозами у зв'язку з очiкуваними дощами очiкуються пiдйоми рiвнiв води над рiвнями на 08 год. 13 серпня без негативних наслідків: 14-15 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1,2 м, на річках Закарпаття – 0,2-1,0 м; 14-16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р. Вишня - с.Твiржам (Львiвська обл.), р. Луга - м.Володимир-Волинський (Волинська обл.).

При значних дощах можливе формування мiсцевого схилового стоку та локальних селевих потоків.