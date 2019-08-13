Мінрегіон у вересні планує подати до уряду програму розвитку українських Карпат

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у вересні планує подати на розгляд Кабінету міністрів проєкт державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки.

Про це сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода під час круглого столу з обговорення перспектив розвитку гірських територій українських Карпат, що пройшов 12 серпня в Ужгороді, повідомляється на порталі "Децентралізація".

"Вже за місяць плануємо подати до уряду проєкт Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки", - сказав він.

Негода додав, що у квітні цього року уряд затвердив Концепцію розвитку гірських територій українських Карпат.

"У розробці цього документа ми використовували кращий європейський досвід - Австрії, Словенії, Франції, Швеції, Італії, Іспанії. На більшості наших напрацювань і ґрунтуватиметься майбутня державна програма», - зауважив Негода.

За його словами, основними напрямами її будуть: розвиток традиційних і найбільш перспективних для регіону видів господарської діяльності, лісового та сільського господарства; забезпечення екологічної безпеки в регіоні, відновлення лісів та оптимізації структури ландшафтів; збереження історико-культурної спадщини, підвищення транспортної та інформаційної доступності тощо.

«Ця державна програма має бути підкріплена рядком у Державному бюджеті на наступний рік, де буде вказана конкретна сума. І її розмір залежатиме від тих заходів, які ми спільно з вами запропонуємо», - звернувся Негода до представників регіональної влади Закарпаття.

Одним із першочергових заходів у рамках майбутньої програми має стати розроблення схеми планування гірських територій українських Карпат. Ця схема включатиме в себе пропозиції з перспективних напрямів просторового розвитку гірських територій, раціонального природокористування, збереження природної та культурної спадщини тощо.

Ще один важливий момент, на думку першого заступника міністра, – це постійний моніторинг розвитку цих територій.

«Кожен охочий повинен мати можливість побачити, як розвивається та чи інша територія, як реалізуються проєкти. Зокрема, нам це потрібно, щоб мати змогу оперативно реагувати на проблеми», - пояснив Негода.

Він нагадав, що Мінрегіон уже працює над розробкою Інтерактивної системи моніторингу, яка дозволить у режимі реального часу відслідковувати та оцінювати стан соціально-економічного розвитку гірських територій, в тому числі реалізацію заходів майбутньої державної програми.

«Важливо також, щоб заходи з підтримки розвитку гірських територій, які ми спільно з вами запропонуємо, відповідали стратегічним документам регіонального розвитку. Крім того, пріоритетні завдання розвитку гірських територій мають бути чітко визначені у кожній регіональній стратегії розвитку», - резюмував Негода.

Як повідомлялося, 22 липня Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про розвиток регіону українських Карпат» (№ 543/2019), спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону.

Зокрема, глава держави зобов’язав Кабінет міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проєктах закону про Державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Фото: decentralization.gov.ua