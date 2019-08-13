На Тернопільщині судитимуть підлітка, який випадково підірвав п'ятьох друзів гранатою

На Тернопільщині судитимуть підлітка, який випадково підірвав п'ятьох друзів гранатою

Укрінформ
У Тернопільській області до суду передано справу щодо необережного поводження з гранатою, в результаті якого постраждало 5 людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя одного із сіл Тернопільського району, який через необережне поводження з вибуховим пристроєм привів у дію гранату, внаслідок чого отримали травми 5 постраждалих», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у січні цього року близько 22 години у с.Колодіївка Підволочиського пролунав вибух гранати у житловому будинку. Причиною вибуху було випадкове приведення у дію гранати особою, що не мала дозволу на зберігання вибухового пристрою та не мала навичок поводження з подібними предметами.

Читайте також: На Рівненщині через вибух петарди у газовому колодязі постраждали троє підлітків

У результаті вибуху наступальної осколкової ручної гранати РГН трьом підліткам, які були на той час у приміщенні, спричинено тяжкі тілесні ушкодження, ще одному юнакові – тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хлопець, який приніс у будівлю гранату також отримав травми.

Завершено слідство за 128 КК України (необережне тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження). Справу щодо незаконного зберігання вибухового пристрою скеровано до суду.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-