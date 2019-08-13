На Тернопільщині судитимуть підлітка, який випадково підірвав п'ятьох друзів гранатою

У Тернопільській області до суду передано справу щодо необережного поводження з гранатою, в результаті якого постраждало 5 людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя одного із сіл Тернопільського району, який через необережне поводження з вибуховим пристроєм привів у дію гранату, внаслідок чого отримали травми 5 постраждалих», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у січні цього року близько 22 години у с.Колодіївка Підволочиського пролунав вибух гранати у житловому будинку. Причиною вибуху було випадкове приведення у дію гранати особою, що не мала дозволу на зберігання вибухового пристрою та не мала навичок поводження з подібними предметами.

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У результаті вибуху наступальної осколкової ручної гранати РГН трьом підліткам, які були на той час у приміщенні, спричинено тяжкі тілесні ушкодження, ще одному юнакові – тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хлопець, який приніс у будівлю гранату також отримав травми.

Завершено слідство за 128 КК України (необережне тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження). Справу щодо незаконного зберігання вибухового пристрою скеровано до суду.