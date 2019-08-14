Соціальний паспорт, або Як ОТГ визначитися з оцінкою потреб громадян

На Херсонщині презентували проєкт, реалізація якого допоможе ОТГ визначитися з оцінкою потреб із соціального захисту і скласти соціальні паспорти громад.

Презентація конкурсу для ОТГ, які прагнуть поліпшити систему надання соціальних послуг, відбулась під час засідання круглого столу у Херсонському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заході взяли участь представники ОТГ, сільських та селищних рад, сектору у Херсонській області Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Як зазначила радниця з муніципальних послуг Херсонського ЦРМС Оксана Гуцоляк, ОТГ мали можливість подати свої аплікаційні форми на участь у проєкті.

«Ми запросили для вас представників канадської неприбуткової організації «Stabilization Support Services», які зможуть розповісти про механізми реалізації програми, відповісти на ваші запитання. Херсонський ЦРМС виступає партнером проєкту», - зазначила вона.

«Stabilization Support Services» працює в Україні протягом останнім чотирьох років. Основна програма цієї організації – це програма радників з питань внутрішньо переміщених осіб, які працювали в усіх регіонах України, зазначив директор канадської неприбуткової організації «Stabilization Support Services» Дермот Гамільтон.

Наразі організація зробила наступний крок – реалізує проєкт, який спрямований не лише на внутрішньо переміщених осіб, а і на ОТГ в цілому.

«Власне через це ми почали проєкт, який зараз презентуємо. Наше основне завдання - працювати саме з об’єднаними територіальними громадами і зробити все від нас залежне, аби у них була можливість надати соціальні послуги всім без виключення громадянам. Наш основний донор по цьому проекту – це посольство Великої Британії в Україні. Хоча у нашому фокусі залишається проблема людей, які постраждали від війни в Україні, але ми будемо працювати заради рівного доступу до соціальних послуг всіх без виключення громадян України», - підкреслив Дермот Гамільтон.

Не лише внутрішньо переміщені особи постраждали в Україні за останні п’ять років у результаті окупації територій на Сході країни та анексії Криму, постраждали і ветерани, і мешканці «сірої» зони, і діти, які втратили своїх батьків, зазначили учасники круглого столу.

«І тому ми прийшли до висновку, що, можливо, одним із шляхів роботи в цій ситуації було б не виділяти одну певну категорію, а сфокусуватися на тому, що, відповідно до національного законодавства, наразі кожна ОТГ має провести оцінку потреб у соціальному захисті своєї громади. Наша програма дійсно цього року сконцентрована на роботі з ОТГ», - каже менеджерка програми «Радник» Валерія Вершиніна. За її словами, необхідна покрокова інструкція, яка б підказувала представникам ОТГ, як саме вони мають провести цю оцінку і як ця оцінка у подальшому вплине на обсяг та якість соціальних послуг, які вони надають. Як на підставі оцінки потреб потім визначити обсяг послуг і чи вона має їх закуповувати, а якщо закуповувати – то як? «Оцінка потреб на рівні ОТГ - це перший крок для того, щоб потім спланувати і оцінити ресурси, можливості і правильно надавати соціальні послуги відповідно до потреб громад», - зазначив під час обговорення заступник директора Херсонського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Богдан Руденко. На його думку, громади, перш за все, мають цікавити базові стандарти — це забезпечення їжею, житлом, теплом, одягом, водою, безпекою, з фокусом на сім’ях із дітьми. За його словами, наказМіністерства соціальної політики України, який стосується оцінки потреб, «прописаний такий чином, що виконується формально, інформація, що збирається, не несе практичних можливостейдля застосування. Я буду радий, якщо громадська організація допоможе це перевести у практичну площину».

Під час реалізації проєкту пропишуть механізм проведення оцінки потреб у соціальних послугах угромадах – як передбачена міністерством соцполітики методологія, має реалізовуватися на місцях, особливо за умови, що є маленькі ОТГ з невеликим об’ємом ресурсів, де функції соціального захисту виконує одна людина і є великі ОТГ, де працює департамент. Результатом проєкту станутьскладені соціальні паспорти громади.

Проєкт «Stabilization Support Services» передбачає, на відміну від подібних, що реалізовувались раніше, що представники ОТГ отримають навички проведення оцінки потреб у соціальних послугах. Адже законодавство зобов’язує громади проводити таку оцінку щорічно. Тож наступного разу, маючи на руках інструкцію, що розроблять у рамках проєкту «Stabilization Support Services», представники ОТГ зможуть самі провести таку оцінку. Також під час реалізації проєкту ОТГ запропонують анкети для мешканців, які будуть максимально зручні і зрозумілі для людей.

Наразі ж, як розповіла кореспонденту агентства Валерія Вершиніна, у кожній області оберуть по 3 громади для участі у проєкті, а в Донецькій і Луганській - по 4. Проте, як підкреслила вона, громади, які подались на участь у проєкті, навіть якщо вони не будуть обрані, отримають анкети, покрокові інструкції, посилання на тренінгові матеріали, за можливості, їх представників такожзапросять на тренінги. «Ми сподіваємося, що навіть ті громади, які ми не знайдемо можливість обрати, все одно зможуть долучитися таким чином до проєкту», - зазначила менеджерка програми «Радник».

Учасників проєкту визначать 18 серпня.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Ірина Староселець, Херсон

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