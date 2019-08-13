У вересні в Маріуполі проведуть форум з проблем Донбасу — Данилюк

Офіс Президента планує у вересні провести в Маріуполі форум, який приверне увагу до проблем Донбасу та залучить інвесторів.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю ВВС News Україна.

“Зараз готується цей форум, передусім, Офісом Президента. Там планується привернути увагу до розвитку Донбасу, залучити інвесторів”, - заявив Данилюк, додавши, що захід відбудеться у вересні.

Він також наголосив, що, на думку Президента Зеленського, тільки інформаційними заходами не можна змінити ситуацію на Донбасі. “В регіон треба залучати інвестиції — в дороги, в порти, в розвиток іншої інфраструктури, в школи, для цього потрібні гроші. Є ресурси місцевого бюджету, є ресурси центрального бюджету, є міжнародних фінансових організацій, а є приватний бізнес. Треба розуміти, хто і що хоче отримати, розуміти мотивацію”, - вважає секретар Радбезу.

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Данилюк також повідомив, що обговорив з президентом Світового банку можливу участь цієї структури в проєктах на Донбасі, прив'язавши це до ключових реформ, які підтримуються банком в Україні.