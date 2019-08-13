Одесу знову "замінували"
Укрінформ
Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території Одеси.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
"Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території Одеси", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повідомлення про можливу серію вибухів надійшло у вівторок, 13 серпня, на електронну адресу поліції о 8:55.
Для перевірки інформації на місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.
Як повідомлялося, у понеділок в Одесі правоохоронці вже перевіряли інформацію про замінування ряду об’єктів.