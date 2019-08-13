Одесу знову "замінували"

"Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів на території Одеси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про можливу серію вибухів надійшло у вівторок, 13 серпня, на електронну адресу поліції о 8:55.

Для перевірки інформації на місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.

Як повідомлялося, у понеділок в Одесі правоохоронці вже перевіряли інформацію про замінування ряду об’єктів.