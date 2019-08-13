Пожежу у спортивно-оздоровчому комплексі на Донеччині гасили дві години
Укрінформ
У місті Селидове на Донеччині рятувальники дві години гасили пожежу у двоповерховій будівлі на території спортивно-оздоровчого комплексу.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.
“12 серпня о 17:55 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на території спортивно-оздоровчого комплексу “Імпульс”, що у м. Селидове Донецької області. На місце події негайно виїхали чергові відділення 13-го Державного пожежно-рятувального загону”, - йдеться у повідомленні.
Після прибуття на місце події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплена покрівля двоповерхової будівлі на загальній площі 250 кв. м.
Рятувальники локалізували пожежу о 18:13 та ліквідували о 20:14.
Наразі причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
Фото: ДСНС