На Донеччині мешканці Славкурорту перекривали трасу, вимагаючи світла в оселях

Мешканці одного з мікрорайонів Словʼянська перекривали трасу Київ - Харків - Довжанський, протестуючи проти відключень їхніх домогосподарств від електроенергії.

Про це інформує Донецька ОДА.

«Заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін зустрівся з активістами, мешканцями мікрорайону «Славкурорт», які сьогодні вийшли на акцію протесту, а саме перекрили автомобільну дорогу на трасі Київ - Харків - Довжанський у зв’язку з перманентними відключеннями їхніх домогосподарств від електроенергії», - йдеться у повідомленні.

Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що така ситуація склалася через заборгованість за спожиту електроенергію ПАТ «Укрпрофоздоровниця» перед АТ «ДТЕК Донецькі електромережі».

У зв'язку з цим Вадим Філашкін повідомив, що Донецька ОДА «кидає всі сили на допомогу постраждалим від нестачі електропостачання».

«Владнати цю ситуацію намагаємося якомога швидше… Питання передачі «Славкурорту» в державну власність потребує вирішення на рівні уряду за участі самого власника підприємства», – заявив заступник голови ОДА.

Фото: karachun.com.ua