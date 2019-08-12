ГПУ повідомила про підозру керівникам "клубів" у “ДНР”, де дітей вчили воювати

Генеральна прокуратура повідомила про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів у ОРДО, де дітей готували до бойових дій.

Про це інформує пресслужба відомства.

“В ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні повідомлено про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів «Спартанці» та «Амазонки», громадського військово-патріотичного руху «Молода гвардія»”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ці особи є активними учасниками і прибічниками терористичної організації «ДНР», підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину «Русскій мір», а також ідеї від’єднання Донецької області від України та проголошення на її території незалежної держави.

Читайте також: Росія сприяє підготовці дітей в "ДНР" до бойових дій: ГПУ відкрила справу

За погодженням із ватажками «ДНР» і не встановленими на теперішній час представниками влади Російської Федерації та Збройних Сил РФ вони створили так звані військово-патріотичні клуби «Спартанці» та «Амазонки», громадський військово-патріотичний рух «Молода гвардія». До основних завдань таких об’єднань належить вербування та залучення малолітніх і неповнолітніх осіб до участі в протиправній діяльності «ДНР» під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на різноманітних військово-спортивних заходах.

Зокрема, ці особи вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років з числа мешканців Донецької області “для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов’язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичній діяльності проти сил АТО та ООС”.

Підозра повідомлена за ч. 1 ст. 258-3 (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), ч. 1 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань та участь у їх діяльності), ч. 3 ст. 260 (керівництво не передбаченим законами України воєнізованим формуваннями), ч. 2 ст. 438 (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи до розшуку та затримання підозрюваних.