Торговельні центри, лікарні та аеропорт: у Харкові “замінували” 52 об’єкти
Укрінформ
Правоохоронці у Харкові перевіряють інформацію про замінування 52 об'єктів.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня", - зазначили у поліції.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.