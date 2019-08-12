Торговельні центри, лікарні та аеропорт: у Харкові “замінували” 52 об’єкти

Торговельні центри, лікарні та аеропорт: у Харкові “замінували” 52 об’єкти

Укрінформ
Правоохоронці у Харкові перевіряють інформацію про замінування 52 об'єктів.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торговельних центрів, 8 медичних установ та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня", - зазначили у поліції.

Читайте також: У Харкові "замінували" аеропорт, вокзал та автостанції

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-