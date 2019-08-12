Справа Труханова: визначені судді, які розглянуть апеляцію САП на виправдання

Апеляційну скаргу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на виправдувальний вирок вісьмом фігурантам "справи Труханова" розгляне колегія суддів Апеляційного суду Одеської області під головуванням Альбіни Кадегроб.

Результати автоматизованого розподілу справ між суддями оприлюднено на сайті «Судова влада України».

"Обрано головуючу суддю за випадковим числом Альбіну Кадегроб, що входить до складу колегії, а також суддів Віталія Мандрика і Руслана Котелевського. Крім того, обрано резервним членом колегії суддю Юліана Кравця", - зазначається на сайті.

Як повідомляв Укрінформ, прокурори САП звинувачують міського голову Одеси, кількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони заволоділи протягом липня-грудня 2016 року значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" її було придбано за 11,5 мільйона гривень.

За результатами розслідування САП прокурори САП інкримінували Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств скоєння злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Проте колегія суддів Малиновського райсуду Одеси ухвалила 9 липня виправдувальний вирок вісьмом обвинуваченим, оскільки провина обвинувачених не доведена. Згідно з цим вердиктом скасовано арешт майна підсудних і постановлено повернути застави заставодавцям.

Керівник САП 31 липня подав апеляцію на виправдувальний вирок Малиновського райсуду Одеси стосовно вісьмох обвинувачених.