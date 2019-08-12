Дощі та шквали: синоптики попередили про "помаранчевий" рівень небезпеки

У західних, північних та Вінницькій областях 13 серпня оголошено перший, а 14 серпня на заході - другий рівень небезпечності у зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"В зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності (жовтий)); вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с ( ІІ рівень небезпечності (помаранчевий))", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що 14 серпня у західних областях денна температура знизиться на 5-10° - до 20-25° тепла.