Новий голова Житомирської ОДА хоче провести аудит лісгоспів - шукатимуть копачів бурштину

Новопризначений голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко ініціюватиме аудит усіх лісових господарств області з метою виявлення незаконного видобутку бурштину.

Про це він заявив на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області за участю Президента Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ще не став керівником Житомирської ОДА, коли тільки в медіа з'явилася інформація, до мене звернулися громадські організації з повідоменнями про вакханалію і корупцію, яка відбувається серед державних лісових підприємств, зокрема у Попільнянському лісгоспі. Я буду ініціювати, пане Президенте, аудит усіх лісових господарств, а інформацію щодо можливої корупції в Попільнянському лісовому господарстві я обов'язково передам у правоохоронні органи", - сказав Бунечко.

У цьому контекстві він повідомив, що корупційні зв'язки на місцях не дали свого часу змоги голові СБУ Валентинові Наливайченку змінити п'ятьох начальників райуправлінь СБУ в Рівненській і Житомирській областях.

"Про рівень корупції на місцях саме у бурштиновій галузі свідчить той факт, що у 2014 році на той момент голова Служби безпеки України (Валентин) Наливайченко не зміг змінити начальників районних управлінь (СБУ) Сарненського, Дубровицького, Коростишівського, Коростенського і Кузнецовського райвідділів. Голова Служби безпеки звільнив їх наказом одним днем, а на наступний день за вказівкою Адміністрації (на той момент) Президента люди були повернуті на місце. Оце рівень корупції у лісовому господарастві, у бурштинокопанні", - заявив Бунечко.

Як відомо, Валентин Наливайченко очолював СБУ з 24 лютого 2014 до 18 червня 2015 р.