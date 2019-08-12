Одеський припортовий готується до страйку через дії ФДМУ - дирекція заводу

Трудовий колектив Одеського припортового заводу через тиждень після поновлення виробництва аміаку та карбаміду перебуває у передстрайковому стані - заводчани проти спроби заміни багаторічного керівника підприємства Сергія Назаренка, ініційованої в.о. голови Фонду держмайна Віталієм Трубаровим.

Про це повідомив у Facebook перший заступник генерального директора заводу Микола Щуріков.

"Сьогодні, коли, після більш ніж річного простою, завод запрацював, колектив Одеського припортового заводу знаходиться у передстрайковому стані і готовий їхати до Києва, щоб виборювати своє майбутнє, тоді як стара влада знаходиться в агонії і намагається зупинити та захопити завод", - зазначив Щуріков.

За його словами, теперішній запуск заводу став можливим після звернення до Президента України Володимира Зеленського, якого, зазначає Щуріков, "просили лише одне - дати змогу відновити виробництво з дотриманням закону і не створювати штучних перешкод".

Саме завдяки реагуванню на це звернення стало можливо врегулювати поточні проблеми, провести прозорий відбір і відновити виробництво, стверджує він.

Водночас, за інформацією Щурікова, в.о. голови ФДМУ Трубаров намагався зупинити виробництво, а потім надіслав документи до Кабінету міністрів України щодо зміни керівника ОПЗ.

"Наголошуємо: усі ці дії є незаконними і підлягають оцінці та відповідному реагуванню правоохоронних органів, оскільки можуть призвести до руйнування заводу", - акцентував Щуріков.

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Перший заступник гендиректора додав до посту скан звернення членів трудового колективу ОПЗ, датованого 10 серпня поточного року. У документі, зокрема, міститься заклик до глави держави "не допустити рейдерської зміни керівництва і подальшого рейдерського захоплення ПАТ "ОПЗ" в останні дні роботи старого Кабінету міністрів України і "народних обранців".

У зверненні також зазначається, що кандидатура невідомого заводчанам Миколи Спатара, якого керівництво ФДМУ пропонує на посаду гендиректора ОПЗ, "викликає сумніви щодо його спроможності та наявного досвіду управління флагманом хімічної промисловості та вибухопожежонебезпечним підприємством".

Укрінформ звернувся вранці 12 серпня із запитом про коментар до пресслужби ФДМУ, однак станом на 11.30 понеділка такого коментаря агентством не отримано.

Як повідомляв Укрінформ, Одеський припортовий завод поновив 4 серпня виробництво продукції.

За словами першого заступника гендиректора підприємства Щурікова, завод отримав природний газ за договором переробки давальницької сировини від компанії "Агро Газ Трейдинг".

Згідно з договором, "мінімальний період співпраці компаній складе 4 місяці з можливістю подальшої пролонгації за погодженням наглядовою радою ПАТ «Одеський припортовий завод".

Щомісяця підприємство буде отримувати близько 60 мільйонів кубометрів газу, підсумував перший заступник гендиректора заводу.