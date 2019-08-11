У Дніпрі вантажівка зіткнулася зі "швидкою", п'ятеро постраждалих

У Дніпрі на регульованому перехресті сталася ДТП за участю вантажівки та "швидкої". Внаслідок ДТП травми отримали п'ятеро пасажирів "швидкої".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz, який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з увімкненими маячками та звуковою сигналізацією», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждали п’ять пасажирів швидкої допомоги – чотири жінки та чоловік. Їх доправили до міської лікарні.

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За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі з’ясовують усі обставини та причини ДТП.