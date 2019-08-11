Етнофестиваль під мандаринівку на кістках простих будинів

Етнофестиваль під мандаринівку на кістках простих будинів

Репортаж
Укрінформ
На Барвінковій горі неподалік села Більськ Котелевського району Полтавської області цими вихідними гуде «Гелон фест»

Цю місцину вчені ідентифікували як Гелон - столицю скіфського племені будинів, період розквіту якого припав на VII-IV століття до нашої ери..

Сьогодні колишня столиця виглядає як широкий вигін попід лісом на височенних пагорбах. Вигін завалений збитими тюками соломи, підвезеними фермерами. Це – як крісла у концертному залі. На них сидять-лежать і навіть використовують замість столів, коли хочеться чогось перекусити.

А ось пара молодят з Опішні Зіньківського району Наталя й Олександр Штогріни вирішили влаштувати у Гелоні фотосесію.

Ще тут можна спробувати постріляти з лука і з набагато складнішої балісти – античної зброї для метання сферичних кам'яних снарядів. Викувати монету з оберегом на щастя. Покрасуватись у металевому шоломі й хоча б трішечки відчути себе древнім воїном. Побачити збільшену копію казана, в якому готували собі їжу пращури (дітям дозволяється навіть залізти в нього). Помахати древніми мечами (не біда, що відтвореними за фотографіями) і побути, нехай хоча б в уяві, таким собі гетьманом з булавою. Подивитися на відважних вершників на конях…

Але найцікавіше знаходиться напроти величезної концертної сцени, на якій без кінця змінюються художні колективи і з якої так гримить музика, що навіть заважає слухати екскурсовода. Це найсвіжіші археологічні розкопки, обнесені застережними стрічками. Ступаєш униз по невеликих земляних східцях і опиняєшся серед відкритих могил, яким щонайменше 7 тисячоліть. Буквально за кілька годин по початку культурно-гастрономічно-торгового дійства археологи віднайшли тут дитячий скелет. А всього, починаючи з червня цього року, у древньому Гелоні розкопано 26 захоронень упереміж з господарськими ямами для зберігання зерна та інших продуктів харчування. Екскурсоводи пояснюють таку суміш тим, що спочатку виникло кладовище, на яке років через 200-300 прийшли нові люди і влаштували на кістках своїх предків нове поселення.

«Досі (це вже понад сто років) археологи вели розкопки курганів, у яких хоронили гелонську знать і воїнів, які мали великі заслуги. А ми вперше натрапили на земляне поховання простого люду- етнічного скіфського населення - біля стін Більського городища. Тут немає дорогих речей, як у курганах, які не раз уже пограбовані. Це ще абсолютно не вивчений пласт історії» - розповідає старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ, кандидат історичних наук, керівник Більської археологічної експедиції Денис Гречко.

Денис Гречко
Денис Гречко

Можливість такого реального дотику до тисячолітньої історії робить етнофестиваль унікальним і привабливим не лише для українців, а й для зарубіжних гостей. До речі, в археологічних розкопках цьогоріч беруть участь волонтери з Італії і Німеччини. Ну, а туристи, треба сподіватися, підтягнуться.

А загалом, щоб краще відчути атмосферу свята, сюди краще їхати з ночівлею. Знайти житло, правда, у Більську чи Котельві сутужно – місцеве населення ще не докумекало, що на туристах можна заробляти. Зате бізнесмени швидко зорієнтувалися й пропонують на вибір в оренду керемати, спальники, намети. Щоправда, кажуть, уночі вже холодно спати «по-спартанськи». Але якщо добре повечеряти шашличком чи гарячим борщем з галушками під чарчину, то, мабуть, до ранку можна протриматись.

Щодо спиртного на фестивалі, то це окрема програма. Загалом, можна й задарма накуштуватися такого, чим у магазинах не торгують, бо пригощають хмільними напоями, наливаючи в келишки по 20 грамів. Тут тобі й медовуха, і медове вино, хріновуха і калганівка, вишнівка й мандаринівка… До речі, за півлітра мандаринівки треба віддати 200 гривень. Все решта дешевше.

Головне не забути сходити на етнодискотеку й не пропустити вогняне шоу…

Ганна Волкова

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