У Житомирі домашній тиран напав на дільничного

У Житомирі затримано чоловіка, який напав на дільничного офіцера поліції, який опитував його дружину щодо домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“9 серпня в одному з торговельних центрів м. Житомира нетверезий чоловік напав на дільничного офіцера поліції, коли той спілкувався з його дружиною з приводу її заяви про домашнє насильство. Завдавши травм поліціянту, агресивний чоловік утік", - ідеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, кілька днів тому до правоохоронних органів звернулася житомирянка із заявою про фізичний тиск на неї. Жінка розповіла, що її чоловік - домашній тиран, коли нетверезий, постійно чинить бешкет та влаштовує скандали із застосуванням сили.

Щоб оформити адміністративні матеріали, дільничний офіцер поліції прийшов на роботу до заявниці - до майстерні з ремонту одягу. У цей час там був і її чоловік, але, побачивши поліціянта, відразу ж вийшов. Проте за кілька хвилин, коли офіцер почав опитувати заявницю та вносити відомості до протоколу, чоловік підбіг до нього ззаду та почав завдавати ударів по голові предметом, схожим на биту.

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Після цього нападник утік, але вже за годину на вулиці його, нетверезого, зупинили патрульні. Їм він надав вигадані анкетні відомості, але його упізнала дружина.

Нині 44-річний чоловік затриманий.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає ув’язнення на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.