На трасі Київ-Харків зіткнулися два автобуси, є загиблі

У результаті зіткнення автобуса з мікроавтобусом біля села Білоцерківка на Полтавщині двоє пасажирів мікроавтобуса загинули.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Полтавській області.

«10 серпня близько 1:00 на 277 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський між селами Білоцерківка та Коноплянка 26-річний водій автобуса Setra 317 допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen LT 35 під керуванням водія 1976 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці пригоди, а 31-річна пасажирка, яка їхала цим же транспортним засобом, від отриманих тілесних ушкоджень померла в Решетилівській центральній районній лікарні. Водія мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями було доправлено до Великобагачанської центральної районної лікарні», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що автобус Setra виконував нерегулярні перевезення, а Volkswagen прямував рейсом Київ - Харків.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП. Тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Фото: pl.npu.gov.ua