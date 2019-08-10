У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон авто, є постраждалий

У Запоріжжі сьогодні на автозаправці стався вибух метанового балона автомобіля, водій дістав опіки ніг.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"10 серпня о 05 год. 25 хв у м. Запоріжжя по вул. Донецьке шосе, 2а на території газової автозаправки під час заправки стався ляск газового балона автомобіля з подальшим займанням автомобіля, внаслідок чого постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу на території АЗС / Фото: zp.dsns.gov.ua

Як зазначається, пожежу ліквідовано менш ніж за 20 хвилин. Вогнем знищено автомобіль і пошкоджено 2 автозаправні колонки.

До гасіння залучалось 9 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.