Вантажівкам заборонять проїзд через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі

«З 12.08.2019 року по 15.10.2019 року буде заборонено рух вантажного та негабаритного транспорту через греблю ДніпроГЕСу. Відповідні дорожні знаки та інформаційні щити будуть розташовані в м. Запоріжжя до початку ремонтних робіт», - зазначають у пресслужбі підприємства.

За інформацією компанії, роботи з заміни асфальтного покриття на греблі будуть проводитись цілодобово в умовах безперервного руху транспорту з частковим обмеженням руху на ділянці ремонтних робіт. У пікові години роботи зупинятимуть.

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Як пояснили в «Укргідроенерго», ремонт покриття дасть змогу мешканцям і гостям міста користуватись автодорожнім переїздом через греблю декілька років, до часу будівництва мостів через Дніпро.

Раніше повідомлялося, що рух тролейбусів через греблю також буде тимчасово заборонений.

Фото: Укргідроенерго