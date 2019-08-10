Через негоду майже 130 населених пунктів залишилися без світла

"В ніч з 9 на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у 6 областях", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, без світла залишилися мешканці 51 населеного пункту на Київщині, 32-ох - на Чернігівщині, 26-ти - у Сумській області, 16-ти - у Житомирській, трьох - у Донецькій та одного - у Волинській областях.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.