Глава Донеччини проінспектував будівництво трьох опорних шкіл у селищах регіону

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко проінспектував будівництво Великоновосілківської, Кальчицької та Нікольської опорних шкіл.

Про це Кириленко повідомив 9 серпня на своїй сторінці у Facebook.

«Чіткі графіки виконання ремонтних робіт і їх неухильне дотримання - про це домовилися з представниками підрядних організацій, які ремонтують опорні школи. Сьогодні об'їхав "проблемні" об'єкти - Великоновосілківську, Кальчицьку і Нікольську школи», - написав очільник області.

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Він зазначив, що у кожній зі шкіл зустрівся з підрядниками та керівниками навчальних закладів і місцевих громад, обговорив проблеми, намітив шляхи їх вирішення. Кожен підрядник взяв на себе зобов'язання завершити ремонти в чітко обумовлені терміни.

«Дякую усім активним громадам, хто контролює проведення ремонтів, звертається з проблемними питаннями - у тому числі та на мою сторінку у Facebook», - заявив Кириленко.

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Він додав, що планує об'їхати усі школи, які ремонтуються коштом обласного бюджету, де виникають проблеми з проведенням ремонтних робіт.