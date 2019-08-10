У Запоріжжі пограбували відомого українського актора

У Запоріжжі пограбували відомого актора Андрія Ісаєнка, який бере участь у зйомках нового українського комейдиного серіалу "Абсолютно брехлива історія".

Актор записав відеозвернення до запорожців і опубліковано на сторінці в Facebook.

"При загадкових обставинах мене гоп-стопнули в рідному місті. Чудово. Якщо раптом хтось з вас щось знає про моїх документи, права, ключі, техпаспорт... відгукніться", - звернувся до городян актор.

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Ісаєнко народився у Запоріжжі, тут же закінчив Запорізький національний університет, факультет театрального мистецтва, майстерня Р. В. Фортуса.

У серіалі "Абсолютно брехлива історія" він грає одну з головних ролей - козака Назара.

Комедійний серіал, його знімає телеканал ICTV за підтримки Міністерства культури України. Загальний бюджет картини - близько 33 млн грн, з яких 16 млн грн виділить Мінкульт.

Зйомки серіалу проходять у Запоріжжі, на острові Хортиця (історико-культурний комплекс "Запорізька Січ).