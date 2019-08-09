Біля Щастя вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, вісім постраждалих

«Сьогодні на 72 кілометрі автодороги Н-2, біля буд. №17 кв. Енергетиків м. Щастя, 46-річний водій, керуючи вантажним фургоном Mercedes-Benz, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic під керуванням 48-річного водія, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП 7 пасажирів Renault Trafic та водій автомобіля Mercedes-Benz отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці події працюють співробітники поліції.