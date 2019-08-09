Тернопільщина готується до КозаФесту

Єдиний в Україні фестиваль, дійовими особами якого є кози, готуються провести на Тернопільщині у неділю, 11 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Аграрно-мистецький фестиваль «КозаФест» проводимо у містечку Козова уже четвертий рік поспіль. Зрозуміли, що ним цікавиться багато місцевих жителів, туристів, котрі спеціально приїжджають, аби подивитися на таке оригінальне дійство за участю кіз та цапків, яких вигодовують місцеві жителі», - зазначила ініціатор фестивалю, керівник дитячого театру «Дивосвіт» Людмила Ткаченко.

За її словами, на фестивалі презентуватимуть фільм «Козова очима дітей». Запросили сюди і дитячі театри з Луцька, Закарпаття, Бережан.

Традиційно, цього року буде і «козиний квест», різноманітні конкурси на краще «вбрання» для кози, оберуть й «Міс Козу» фестивалю, діятиме арт-зона та окремі розважальні локації для дітей.

Головні «герої» фестивалю – кози, в честь яких і названо містечко Козова, дефілюватимуть разом із своїми господарями перед гостями фесту і місцевими жителями.

Діятимуть виставки-продажі продукції сироварів Західної України, лунатимуть фестивальні «Гопацульки від Фалі».

Окрім цього, на майдані повідомлять про започаткування премії від організаторів фестивалю «За розвиток козиної ферми». Її вручатимуть тим, хто започаткує розведення кіз, починаючи, скажімо, від 10 чи 20 домашніх тварин.

На переконання організаторів фестивалю, такий крок буде стимулом для господарів, аби вони мали певну мотивацію для розвитку козівництва.

Фото: realno.te.ua