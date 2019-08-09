Негода в Одесі зупинила рух трамваїв

Через зливу і штормовий вітер надвечір в Одесі призупинено рух трамваїв на п'яти маршрутах. Деякі ділянки доріг підтоплені, а на інших ділянках контактну мережу трамваїв обірвали дерева, що впали.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в дирекції комунального підприємства "Одесміськелектротранс".

"Через зливу і сильний вітер дерева, що упали, обірвали на окремих ділянках контактну мережу трамваїв, зокрема, зупинено рух вагонів на маршрутах № 5, 10, 15, 22 і 28. Ремонтні бригади прибирають з доріг дерева і відновлюють контактну мережу та подачу електроенергії", - зазначили в КП "Одесміськелектротранс".

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Водночас, у зв'язку із ймовірними опадами ввечері, влада Одеси закликала обмежити пересування містом, а також водіям не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач. У місті зафіксовано випадки автівок, на які упали дерева.

Фото: odessa.online