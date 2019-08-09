Буревій валив дерева та зривав дахи на Миколаївщині
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Укрінформ
На Миколаївщині пронісся буревій – сильний вітер валив дерева та зривав дахи.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Наразі для ліквідації наслідків залучено чергові відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1, 2, 3, 10 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та 10 взвод державного воєнізованого гірничо-рятувального загону.
У групі контакт центр Миколаївської міської ради звідусль люди повідомляють про повалені дерева та зірвані дахи
Фото: mk.dsns.gov.ua