"Медицина у смартфоні" запрацює на Херсонщині

У Херсонській ОДА підписали меморандум щодо впровадження в медичних закладах області автоматизації ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді.

Про це повідомляє офіційний сайт ОДА.

"Меморандум щодо впровадження в медичних закладах Херсонщини автоматизації ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді підписано 9 серпня головою облдержадміністрації Юрієм Гусєвим та представником компанії «Advanter Health» Ярославом Сірим", - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА відзначив, що реалізація даного проєкту базуватиметься на успішному досвіді компанії у розробці та впровадженні такої ж системи у Полтавській області.

За словами Ярослава Сірого, команда «Advanter Health» налаштована на активне включення в роботу.

«Херсонська область стане однією з перших, де буде реалізовано проєкт «Медицина у смартфоні». Ми обіцяємо, що запустимо його вже за 2 місяці», - зазначив Сірий.

Як підкреслив голова ОДА, ця система буде зручною як для лікарів, так і для пацієнтів. Вона дозволяє контролювати, наскільки ефективно витрачаються виділені на охорону здоров'я державні кошти, а також фіксує кожен крок у лікуванні. Усі медичні дані будуть акумульовані в єдиній системі.

Директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко повідомив, що вже сьогодні розпочнуться навчання для керівників лікарень області щодо користування технологічною схемою економічного аналізу, моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я в електронній системі eHealth.

Учасники засідання домовилися об’єднати організаційні, наукові та технічні ресурси для підготовки та впровадження проєктів з розробки та реалізації стратегічних планів розвитку системи охорони здоров’я Херсонської області на 2019 – 2022 роки.