"Медицина у смартфоні" запрацює на Херсонщині

Укрінформ
У Херсонській ОДА підписали меморандум щодо впровадження в медичних закладах області автоматизації ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді.

Про це повідомляє офіційний сайт ОДА.

"Меморандум щодо впровадження в медичних закладах Херсонщини автоматизації ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді підписано 9 серпня головою облдержадміністрації Юрієм Гусєвим та представником компанії «Advanter Health» Ярославом Сірим", - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА відзначив, що реалізація даного проєкту базуватиметься на успішному досвіді компанії у розробці та впровадженні такої ж системи у Полтавській області.

За словами Ярослава Сірого, команда «Advanter Health» налаштована на активне включення в роботу.

«Херсонська область стане однією з перших, де буде реалізовано проєкт «Медицина у смартфоні». Ми обіцяємо, що запустимо його вже за 2 місяці», - зазначив Сірий.

Як підкреслив голова ОДА, ця система буде зручною як для лікарів, так і для пацієнтів. Вона дозволяє контролювати, наскільки ефективно витрачаються виділені на охорону здоров'я державні кошти, а також фіксує кожен крок у лікуванні. Усі медичні дані будуть акумульовані в єдиній системі.

Читайте також: Зеленський доручив запустити проєкт "єМалятко" до кінця року

Директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Короленко повідомив, що вже сьогодні розпочнуться навчання для керівників лікарень області щодо користування технологічною схемою економічного аналізу, моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я в електронній системі eHealth.

Учасники засідання домовилися об’єднати організаційні, наукові та технічні ресурси для підготовки та впровадження проєктів з розробки та реалізації стратегічних планів розвитку системи охорони здоров’я Херсонської області на 2019 – 2022 роки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-