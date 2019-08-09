На Прикарпатті просять збільшити фінансування гемодіалізу на 20 мільйонів

Влада Прикарпаття розглядає можливість збільшення фінансування гемодіалізу на 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Зважаючи на соціальну значущість питання належного забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю, директор департаменту охорони здоров’я попросив керівників області розглянути можливість виділення для Івано-Франківської області додаткового обсягу цільових коштів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в сумі 20,0 млн гривень», - йдеться у повідомленні пресслужби.

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За їхньою інформацією, за останні 2,5 роки кількість пацієнтів, яким необхідний гемодіаліз, зросла в області на 59 осіб і становить 400 пацієнтів. Відповідно, зазначають в ОДА, зростає кількість процедур гемодіалізу. Для часткового вирішення питання, видатки на гемодіаліз у липні збільшили на 6,6 млн грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Фото: www.if.gov.ua