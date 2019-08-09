На Прикарпатті просять збільшити фінансування гемодіалізу на 20 мільйонів

На Прикарпатті просять збільшити фінансування гемодіалізу на 20 мільйонів

Укрінформ
Влада Прикарпаття розглядає можливість збільшення фінансування гемодіалізу на 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Зважаючи на соціальну значущість питання належного забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю, директор департаменту охорони здоров’я попросив керівників області розглянути можливість виділення для Івано-Франківської області додаткового обсягу цільових коштів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в сумі 20,0 млн гривень», - йдеться у повідомленні пресслужби.

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За їхньою інформацією, за останні 2,5 роки кількість пацієнтів, яким необхідний гемодіаліз, зросла в області на 59 осіб і становить 400 пацієнтів. Відповідно, зазначають в ОДА, зростає кількість процедур гемодіалізу. Для часткового вирішення питання, видатки на гемодіаліз у липні збільшили на 6,6 млн грн за рахунок коштів обласного бюджету.

Фото: www.if.gov.ua

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