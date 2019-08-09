На українсько-польському кордоні відкрили тимчасовий пункт пропуску
Фото
Укрінформ
На українсько-польському кордоні до 19:00 суботи, 10 серпня, функціонує тимчасовий пункт перетину кордону «Лубня – Волосате».
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
"Пункт перетину відкрили на околиці села Лубня Великоберезнянського району Закарпатської області у рамках відзначення Карпатських днів добросусідства України та Польщі", - йдеться у повідомленні.
Тож спільним завданням влади гірських регіонів є активізація їх соціально-економічного розвитку при збереженні цінностей природного середовища.
Фото: Держприкордонслужба