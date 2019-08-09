На українсько-польському кордоні відкрили тимчасовий пункт пропуску

На українсько-польському кордоні до 19:00 суботи, 10 серпня, функціонує тимчасовий пункт перетину кордону «Лубня – Волосате».

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Пункт перетину відкрили на околиці села Лубня Великоберезнянського району Закарпатської області у рамках відзначення Карпатських днів добросусідства України та Польщі", - йдеться у повідомленні.

Карпати – гірський масив, що проходить через територію восьми країн: Австрії, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України. В усіх країнах гірські райони мають схожі проблеми: бідніші кліматичні та ґрунтові умови, обмежена транспортна доступність, погіршена інфраструктура та часто периферійне розташування.

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Тож спільним завданням влади гірських регіонів є активізація їх соціально-економічного розвитку при збереженні цінностей природного середовища.

Фото: Держприкордонслужба