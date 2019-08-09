Під Житомиром маршрутка потрапила в ДТП - понад 20 постраждалих

Під Житомиром маршрутка потрапила в ДТП - понад 20 постраждалих

Фото, відео
Укрінформ
У результаті зіткнення під Житомиром мікроавтобуса та легковика отримали травми 24 людини.

"Близько 13.10 до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу с. Тетерівки Житомирського району. Попередньо, на автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та автомобіль «БМВ», унаслідок чого травми отримали 24 людини", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, унаслідок зіткнення автомобіль «БМВ» загорівся.

Зазначається, що у результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика. Госпіталізували 12 постраждалих, серед яких троє дітей. Загиблих серед людей немає.

Читайте також: ДТП із трьома загиблими в Харкові: водію світить до 10 років в'язниці

"У результаті ДТП 24 людини були доставлені до медичних закладів, 12 з них госпіталізовані, серед них 3 дітей. Водія мікроавтобуса та його 15 пасажирів, а також водія та пасажира автомобіля BMW було доставлено до лікувальних закладів м. Житомира. Решті постраждалим медичну допомогу було надано на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного відділення поліції, а також екстрені служби.

Фото: zt.npu.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-