Під Житомиром маршрутка потрапила в ДТП - понад 20 постраждалих

"Близько 13.10 до поліції надійшло повідомлення про ДТП поблизу с. Тетерівки Житомирського району. Попередньо, на автошляху зіштовхнулись мікроавтобус та автомобіль «БМВ», унаслідок чого травми отримали 24 людини", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, унаслідок зіткнення автомобіль «БМВ» загорівся.

Зазначається, що у результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та 21 пасажир мікроавтобуса, а також водій та пасажир легковика. Госпіталізували 12 постраждалих, серед яких троє дітей. Загиблих серед людей немає.

"У результаті ДТП 24 людини були доставлені до медичних закладів, 12 з них госпіталізовані, серед них 3 дітей. Водія мікроавтобуса та його 15 пасажирів, а також водія та пасажира автомобіля BMW було доставлено до лікувальних закладів м. Житомира. Решті постраждалим медичну допомогу було надано на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського районного відділення поліції, а також екстрені служби.

Фото: zt.npu.gov.ua