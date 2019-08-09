В Одеському порту затримали авто з арсеналом холодної зброї

“Учора ввечері прикордонники Одеського загону під час огляду автомобіля, що прибув в контейнері в пункт пропуску “Одеський морський торговельний порт” виявили 9 ножів та заборонену символіку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в одному з контейнерів, який прибув на теплоході з порту США, знаходився автомобіль Volkswagen. Під час його огляду з допомогою службового собаки в багажному відділенні під запасним колесом охоронці кордону знайшли приховану холодну зброю, вимпел з комуністичною символікою та георгіївську стрічку.

Виявлені предмети вилучені встановленим порядком.

За цим фактом проінформовано ДФС та направлено повідомлення про злочин Нацполіції.

Фото: dpsu.gov.ua