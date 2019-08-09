Розгін Євромайдану в Харкові: суд відпустив екскерівника міліції

Червонозаводський суд Харкова звільнив від кримінальної відповідальності за розгін у місті акції Євромайдану у 2014 році ексзаступника начальника Харківського міського управління МВС Олександра Гапуру у зв’язку із закінченням строків давності.

Ухвалу суду (головуючий суддя - Віктор Єжов) оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Клопотання захисника Гунченка О.В. про звільнення Особа_1 (Олександр Гапура - ред.) від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України - задовольнити. Кримінальне провадження за обвинуваченням Особа_1 у вчиненні кримінального правопорушення закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності» - йдеться у рішенні суду.

Також зазначається, що у судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення Гапури від кримінальної відповідальності і просив його задовольнити.

За даними суду, Гапура вчинив службову недбалість, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам та інтересам окремих юридичних осіб.

При ухваленні рішення суд врахував, що Гапура не був судимий, нових злочинів під час розгляду справи не вчиняв, від слідства не переховувався.

Цивільні позови від трьох потерпілих залишили без розгляду.

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Ухвала суду вже набула законної сили.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого 2014 року близько 17:00 група прихильників Євромайдану і футбольних фанатів «ультрас» заблокувала виїзд із Харкова до Києва курсантів з Академії внутрішніх військ МВС. Бійці спецпідрозділів міліції «Грифон» і «Беркут» та молоді люди в масках і з битами застосували силу і розігнали протестувальників. Серед постраждалих були оператор телеканалу «СТБ» Олександр Бринза і журналіст Марія Малевська.

Гапура тоді знаходився на місці події і бачив, що мітингувальники були неозброєними мирними громадянами, однак віддав наказ на розгін, який було виконано із застосуванням сили і спецзасобів.