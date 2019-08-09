Суд узяв під варту полтавського стрільця

«Октябрський райсуд Полтави обрав міру запобіжного заходу для Віктора М. Чоловіка підозрюють у тому, що він двічі вистрілив в охоронця кафе, який зробив йому зауваження. Суддя Ганна Андрієнко ухвалила взяти його під варту.Розслідування цієї справи ведуть за ознаками ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 ККУ («Замах на умисне вбивство»)» - сказано у повідомленні.

Відтак стрілок два місяці, доки триватиме слідство, перебуватиме в СІЗО.

Під час судового засідання, повідомляє «Полтавщина», був продемонстрований відеозапис збройного нападу на охоронця закладу громадського харчування, на якому чітко видно чоловіка, який дістає з сумки через плече револьвер і робить два постріли – один з віддалі, а другий – впритул. Підозрюваний себе на ньому не впізнав, інкримінований йому злочин не визнав. І заявив, що в цей час (6 серпня близько 23:00 – Ред.) він перебував вдома.

Втім, слідчі допитали зятя підозрюваного і внучку, котрі підтвердили, що чоловік зі зброєю на відео – Віктор М.

На запитання журналістів, чому він зберігав удома 8 револьверів під патрон Флобера, 4000 набоїв та порох, підслідний відповів, що у його власності знаходився лише один револьвер, решту зброї та боєприпасів йому залишив на зберігання товариш. Щодо виявленої нацистської символіки, сказав: «Україна - вільна держава, де є свобода поглядів», додавши, що він захоплюється історією.

Адвокат Петро Кончаков просив обрати для його підзахисного домашній арешт. Але суддя дослухалася до аргументів слідчого, який просив для підозрюваного тримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави.

Як відомо, 40-літній охоронець кафе «Ботанік», що розташоване в центрі Полтави, отримав два постріли в голову від незнайомця, якому зробив зауваження, бо той поряд справляв малу нужду. Момент розправи з охоронцем потрапив на відео. Потерпілому зроблена трепанація черепа, однак, інородці предмети хірурги не ризикують витягувати. Пацієнт перебуває у стабільно важному стані. Лікарі сподіваються на диво.

Фото: poltava.to