В Україні через негоду без світла - понад 200 населених пунктів

У ніч на 9 серпня в Україні внаслідок дощу, грози, поривів вітру знеструмлено 205 населених пунктів у 6 областях.

Про це повідомляє ДСНС України. “В ніч з 8 на 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 6 областях, а саме: Сумська – 95, Київська – 38, Черкаська – 26, Чернігівська – 22, Житомирська – 21 та Кіровоградська – 3”. - йдеться у повідомленні. Читайте також: Негода в столиці: дерева падали на авто та трамвайні колії, потерпілих немає До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.