На Харківщині СБУ блокувала контрабандне переміщення товарів до Росії

На Харківщині співробітники Служби безпеки України запобігли контрабандному переправленню понад 2 тонни товарів народного споживання до Росії.

Про це повідомляє СБУ.

"Правоохоронці затримали чотирьох громадян України під час спроби перетину державного кордону поза встановленими пунктами пропуску на двох незареєстрованих автомобілях. У ході огляду транспортних засобів у зловмисників виявлено продукти харчування, автозапчастини та інші товари широкого вжитку", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого конфіскату становить понад 500 тис. гривень.