У Харкові зіткнулися трамваї, четверо людей постраждало

У Харкові внаслідок зіткнення трамваїв постраждали машиніст і троє пасажирів.

Про це повідомляє обласна поліція.

"В результаті аварії травми і забої дістав 46-річний водій транспортного засобу та пасажири іншого трамвая - дві жінки 42 та 29 років і 72-річний пенсіонер. Всі потерпілі доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аварія сталася близько 13 години. Попередньо встановлено, що 46-річний машиніст допустив зіткнення з трамваєм під керуванням 30-річної жінки, який стояв на зупинці.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції.

Причини аварії встановлюються.