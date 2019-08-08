У Харкові зіткнулися трамваї, четверо людей постраждало
Укрінформ
У Харкові внаслідок зіткнення трамваїв постраждали машиніст і троє пасажирів.
Про це повідомляє обласна поліція.
"В результаті аварії травми і забої дістав 46-річний водій транспортного засобу та пасажири іншого трамвая - дві жінки 42 та 29 років і 72-річний пенсіонер. Всі потерпілі доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, аварія сталася близько 13 години. Попередньо встановлено, що 46-річний машиніст допустив зіткнення з трамваєм під керуванням 30-річної жінки, який стояв на зупинці.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції.
Причини аварії встановлюються.