У Дніпрі відкрили перший пункт сортування твердих побутових відходів

У Дніпрі на житловому масиві "Покровський" на вул. Юрія Кондратюка, 4 відкрили перший пункт сортування твердих побутових відходів.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

«Це пілотний проєкт у Дніпрі з сортування твердих побутових відходів. У двох обласних центрах України він уже успішно працює. Ми сподіваємось, що такі пункти з’являться і біля інших супермаркетів. Вторинну сировину забиратиме організація, яка займається її переробкою. Ми цінуємо прагнення бізнесу піклуватися про довкілля та наше місто», - зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко.

Таку пропозицію містян змогла реалізувати одна з великих торговельних мереж – вона реалізувала проєкт власним коштом. Крім цього, аби заохотити містян сортувати сміття, за кожен кілограм вторинної сировини люди отримують бали, які потім можуть витратити у супермаркеті.

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За словами представниці громадської організації «Кольорові відра» Світлани Панченко, пункт сортування твердих побутових відходів працює з 2 серпня. Щодня сюди приходять близько 10 мешканців житлового масиву. Майже за тиждень дніпряни принесли 300 кг сміття.

«Відсортувати сміття можна за чотирма видами: скло, пластик, папір і метал (бляшані банки). Усе сміття повинно бути чистим – пляшки потрібно вимити перед тим, як принести до пункту сортування. Також є обмеження: одна людина може здати не більше 25 кг вторсировини на місяць, бо одна людина фізично не може накопичити більше сміття за 30 днів», - каже Панченко.