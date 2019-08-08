Апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у теракті в Харкові

Харківський апеляційний суд закрив провадження за скаргами трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту на рішення суду про тримання їх під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закрити апеляційне провадження за скаргою на ухвалу Фрунзенського райсуду Харкова від 3 липня 2019 року про відмову в зміні запобіжного заходу відносно обвинувачених Володимира Дворнікова, Сергія Башликова, Віктора Тетюцького", - оголосив постанову колегії суддів головуючий суддя Сергій Шабельников після заслуховування представників обвинувачення і захисту, а також самих обвинувачених.

Апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у вчиненні теракту біля Палацу спорту в Харкові/ Фото В'ячеслава Мадієвського

Обвинувачених у залі не було, їх опитування здійснювалося по скайпу.

У ході судового засідання адвокати обвинувачених скаржилися на неправомірність ухвали Фрунзенського райсуду Харкова від 3 липня про відмову змінити їм запобіжний захід у рамках рішення Конституційного суду від 13 червня 2019 року про неконституційність безальтернативних заходів по окремих категоріях кримінальних проваджень. Всі троє обвинувачених також просили змінити їм запобіжний захід на такий, що не пов'язаний з перебуванням в СІЗО.

Під час засідання суддя роз'яснив, що в рішенні Конституційного суду йдеться про можливість оскарження строків тримання під вартою під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції: "Більше будь-які категорії з приводу цього питання Конституційним судом не розглядалися".

Що стосується сьогоднішнього засідання апеляційного суду в Харкові, то вхід в будівлю суду здійснювався суворо за паспортами і службовими посвідченнями. Біля входу в будівлю, в холі і залі судового засідання - патрулі поліцейських. Залу судового засідання, розраховану на 20 осіб, вщерть заповнили активісти громадських організацій "ІнфоЄвро Харків", "Сокіл", "Антикорупційний блок учасників АТО", "Фрайкор", а також партії "Демократична сокира". В руках у активістів плакати: "Фемідо, спиш?", "Убивці мають сидіти".

Активісти, які не помістилися в залі, - їх загальна кількість до ста осіб - продовжили акцію біля входу в будівлю суду, час від часу скандуючи: "Слава Україні - смерть ворогам!".

Як пояснив голова обласного осередку партії "Демократична сокира" Микита Соловйов, за чотири роки суду у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові адвокати обвинувачених неодноразово вдавалися до всіляких юридичних хитрощів, щоб врятувати їх від справедливого покарання: "Ми не чинимо тиску на суд, але хочемо нагадати, що покарання для тих, з чиєї вини загинули люди, має бути невідворотним".

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Як повідомляв Укрінформ, 24 липня Фрунзенський райсуд міста Харкова продовжив трьом обвинуваченим у вчиненні теракту біля Палацу спорту - Сергію Башликову, Володимиру Дворнікову і Віктору Тетюцькому тримання під вартою, тобто в СІЗО, до 26 вересня.

22 лютого 2015 року в Харкові унаслідок вибуху під час ходи активістів біля Палацу спорту, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні, на місці загинули двоє людей, ще двоє померли в лікарні, поранені 9 людей. Через три дні за підозрою в теракті затримані харків'яни Дворніков, Тетюцький, Башликов. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати вину.