У Скадовському порту прийняли судно з лопатями для вітряків

У Скадовському морському порту прийняли великовантажне судно з лопатями для вітряків компанії «Віндкрафт Україна».

Про це повідомив під час брифінгу у Скадовському морпорту в.о. директора порту Олександр Литвиненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вперше відчули енергетику у переносному і прямому сенсі…14 числа очікуємо друге судно з вантажем для компанії «Віндкрафт Україна», - сказав в.о. директора порту.

Як зазначив, у свою чергу, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, вперше за 5 років у порт прибуло велике судно з вантажем, який стане частиною вітроенергетичного парку компанії «Віндкрафт». І це свідчить, що Скадовський порт має перспективу.

Як зазначив генеральний директор компанії «Віндкрафт Україна» Карл Стурен, це лише перший крок, цьогоріч більшість вантажів для компанії наразі йдуть через Миколаїв. Але у планах компанії – інвестувати у Скадовський морський порт для будівництва нового причалу, що дасть змогу приймати більше важких вантажів. Він зазначив, що у Скадовськ прибуде ще 7 суден з вантажем для компанії «Віндкрафт Україна». Вже привезли 15 лопатей, ще привезуть 127.

«Я кажу вже про перспективи наступного року, тому що наступного року ми збираємося будувати вдвічі більше вітроелектростанцій, і завдання - щоб усі вантажі йшли через Скадовськ. У цьому році лише лопаті – вони величезні, але вони легкі. Наступного року всі вантажі, які більш важкі, треба, щоб ішли через Скадовськ. Для цього потрібно робити днопоглиблення, потрібні інвестиції, на які ми, в принципі, готові, і є розуміння порту», - зазначив Стурен.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Скадовському морському порту планують відновити поромне сполучення з Туреччиною.

Фото Ірини Староселець