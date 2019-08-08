У порту Скадовська зменшили заборгованість із зарплати на 1,8 мільйона

У Скадовському морському порту завдяки антикризовим заходам вдалося зменшити заборгованість із заробітної плати до 300 тисяч гривень, виплативши працівникам 1,8 млн грн.

Про це повідомив під час брифінгу в.о. директора порту Олександр Литвиненко.

«Була велика заборгованість із заробітної плати, але завдяки підтримці Міністерства інфраструктури... були вжиті антикризові заходи для виведення порту з кризи, заборгованість почали гасити – 1 млн 800 тисяч гривень вже погасили, 300 тисяч лишилось», - зазначив Литвиненко.

За його словами, у порту сподіваються, що найближчим часом завдяки співпраці з компанією «Віндкрафт Україна», що планує інвестувати у порт та для якої через порт доставляють вантажі, вдасться ліквідувати цю заборгованість.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині планують відновити поромне сполучення з Туреччиною через Скадовський порт.