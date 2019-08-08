В Умані очікують, що на Рош Гашана до міста прибуде 30 тисяч хасидів
Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.
"Цьогоріч святкування юдейського Нового року Рош Гашана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу до Умані", - йдеться у повідомленні.
Напередодні, 7 серпня, відбулося засідання робочої групи виконкому Уманської міської ради під головуванням першого заступника міського голови Сергія Клочка. Представники служб і підрозділів, які задіяні в організації прийому паломників, поінформували про готовність міста до приїзду прочан. Обговорили зокрема питання запобігання терористичним актам, забезпечення правопорядку та безпеки дорожнього руху.
Також мова йшла про якісну і своєчасну медичну допомогу, належний рівень надання комунальних послуг, торгівлю в районах паломництва тощо.
Клочко наголосив на важливості взаємодії всіх органів влади, установ і організацій задля оперативного розв'язання питань, що стосуються прийому паломників, та створення комфортних умов проживання уманчан і перебування іноземних громадян на території міста.
В ОДА нагадали, що у 2018 році на святкування Рош Гашана Умань відвідало 27876 паломників-хасидів із 22 країн світу.
Брацлавські хасиди щоосені масово прибувають до Умані, щоб відсвяткувати Рош Гашана поблизу могили свого духовного наставника Цадика Нахмана.