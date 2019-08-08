В Умані очікують, що на Рош Гашана до міста прибуде 30 тисяч хасидів

В Умані очікують, що цьогоріч на святкування юдейського Нового року Рош Гашана до міста прибудуть близько 30 тисяч брацлавських хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

"Цьогоріч святкування юдейського Нового року Рош Гашана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу до Умані", - йдеться у повідомленні.

Напередодні, 7 серпня, відбулося засідання робочої групи виконкому Уманської міської ради під головуванням першого заступника міського голови Сергія Клочка. Представники служб і підрозділів, які задіяні в організації прийому паломників, поінформували про готовність міста до приїзду прочан. Обговорили зокрема питання запобігання терористичним актам, забезпечення правопорядку та безпеки дорожнього руху.

Також мова йшла про якісну і своєчасну медичну допомогу, належний рівень надання комунальних послуг, торгівлю в районах паломництва тощо.

Клочко наголосив на важливості взаємодії всіх органів влади, установ і організацій задля оперативного розв'язання питань, що стосуються прийому паломників, та створення комфортних умов проживання уманчан і перебування іноземних громадян на території міста.

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В ОДА нагадали, що у 2018 році на святкування Рош Гашана Умань відвідало 27876 паломників-хасидів із 22 країн світу.

Брацлавські хасиди щоосені масово прибувають до Умані, щоб відсвяткувати Рош Гашана поблизу могили свого духовного наставника Цадика Нахмана.