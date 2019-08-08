Санаторій в Очакові арештували за борги перед Миколаївоблтеплоенерго

В курортному Очакові на Миколаївщині описано майно та накладено арешт на оздоровчий комплекс санаторного типу «Сонячний промінь» через його борги перед обласним комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це сьогодні повідомляє пресслужба Миколаївоблтеплоенерго.

"ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» продовжує роботу з боржниками, так проведено опис майна та накладено арешт на оздоровчий комплекс санаторного типу «Сонячний промінь», який розташований в м. Очаків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, опис майна та накладення арешту здійснено державним виконавцем Заводського відділу ДВС. «В подальшому буде проведено оцінку та реалізацію даного майна на прилюдних торгах «СЕТАМ», - поінформували у Миколаївоблтеплоенерго.

Згідно з повідомленням, Миколаївоблтеплоенерго обслуговує 85 тисяч 387 абонентів. Заборгованість населення за послуги теплопостачання мають 20 тисяч 209 абонентів на суму більш як 90 млн грн.